У Львові провели в останню путь колишню зв’язкову УПА Олену Рибалко

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У Львові відбулося поховання Олени Рибалко — колишньої зв’язкової Української повстанської армії (УПА), якій було 109 років. Вона була найстаршою жителькою України.

Зазначається, що прощання і чин похорону відбулись у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Поховали Олену Кирилівну Рибалко в родинному гробівці на Янівському кладовищі.

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де згодом здобула медичну освіту.

Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви. ЇЇ мати - остання з української гілки графів Потоцьких - померла під час Другої світової війни.

Олена Рибалко пережила Голодомор 1932-1933 років. У 1946 році вона переїхала до Львова, де присвятила своє життя лікарській справі. Була головною лікаркою Пустомитівської районної лікарні, серед її пацієнтів - відомі діячі української культури, науки та церкви, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич, Йосиф Кладочний.

«У ті складні часи вона не залишалася осторонь боротьби українського народу за свободу. Олена Кирилівна надавала медичну допомогу українським повстанцям, проводила операції у схронах Української повстанської армії, ризикуючи власним життям заради порятунку інших», - наголостили у міській раді.

Олена Рибалко померла 9 жовтня на 110-му році життя.

Про це повідомила Львівська міська рада.

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