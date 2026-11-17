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У вівторок, 17 листопада, у Франківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. Під час слухання продовжили дослідження доказів.

На попередньому засіданні, яке відбулося 20 жовтня, обвинуваченому Михайлу Сцельнікову продовжили запобіжний захід. Він залишатиметься під вартою без права внесення застави.

Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові на вулиці Єфремова. На момент загибелі він був чинним народним депутатом від партії «Європейська Солідарність», раніше обіймав посаду голови Верховної Ради.

Невідомий чоловік відкрив вогонь по Парубію. Від отриманих вогнепальних поранень народний депутат загинув на місці.

За інформацією джерел Суспільного, нападник був одягнений як кур’єр служби доставки та пересувався на електровелосипеді.

Чоловік підійшов до Андрія Парубія і здійснив близько восьми пострілів, після чого залишив місце злочину.

Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, у Франківському районному суді Львова у середу, 30 вересня, завершили допит Михайла Сцельнікова, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія.

Франківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Михайлу Сцельнікову, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня молодшого сержанта Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним «Лемберґ», який захищав Бахмут у складі 93-ї бригади «Холодний Яр».

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