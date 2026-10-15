У Львові судитимуть чоловіка, який пограбував жінку на кріслі колісному

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У Львові судитимуть 30-річного жителя Ужгорода, якого підозрюють у пограбуванні жінки, що пересувається на кріслі колісному. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, інцидент стався 7 серпня близько 16:00 на вулиці Городоцькій у Львові. Чоловік вирвав із рук 41-річної місцевої жительки, яка має інвалідність і пересувається на кріслі колісному, мобільний телефон, після чого втік.

Правоохоронці нагадують, що під час воєнного стану за грабіж, крадіжку, розбій, вимагання та низку інших злочинів передбачено максимальні покарання.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини та Управління патрульної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Проведеними заходами поліцейські встановили місцеперебування зловмисника, 30-річного жителя міста Ужгород та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучені.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Про це повідомляє Поліція Львівської області.

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