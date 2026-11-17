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19 серпня близько 15:00 на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові 36-річний місцевий житель зірвав із шиї 58-річної жінки золотий ланцюжок із кулоном.

Під час пограбування потерпіла впала на тротуар і зламала передпліччя.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного за допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та затримали його.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Львівської області.

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