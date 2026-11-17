У Львові судитимуть чоловіка, який пограбував жінку та зламав їй руку
19 серпня близько 15:00 на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові 36-річний місцевий житель зірвав із шиї 58-річної жінки золотий ланцюжок із кулоном.
Під час пограбування потерпіла впала на тротуар і зламала передпліччя.
Правоохоронці встановили особу підозрюваного за допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» та затримали його.
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Джерело: Поліція Львівської області.
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