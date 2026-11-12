У Львові судитимуть чоловіка, який задушив знайому шнурівкою

0:00 / 0:00

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 50-річного львів’янина, якого обвинувачують в умисному вбивстві 46-річної сусідки.

За даними слідства, у середині серпня чоловік разом із жінкою розпивав алкоголь у парковій зоні поблизу стадіону «СКА».

Під час застілля між ними виникла суперечка. Тоді чоловік витягнув шнурівку зі свого кросівка, накинув її жінці на шию та задушив.

Через деякий час після скоєного він сам викликав поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного, наразі він перебуває під вартою.

Йому інкримінують умисне вбивство. У разі доведення вини чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: ">Львівська обласна прокуратура

У Львівській області 68-річний чоловік убив свою дружину, після чого вчинив самогубство.

Поліція встановила особу чоловіка, який 7 липня кинув гранату на проїжджу частину на Ковельській у Луцьку. Він перебуває під вартою.

У Луцьку міськрайонний суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який кинув гранату у людей на вулиці.

Читай нас у