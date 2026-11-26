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У Львові завершили розслідування щодо менеджерки та двох продавців мережі магазинів, які, за даними слідства, продавали психотропні речовини під виглядом сувенірів, сигарет, солодощів і харчових добавок. Обвинувальний акт щодо трьох мешканців міста скерували до суду, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила поліція Львівської області. За версією правоохоронців, незаконна торгівля діяла під вивісками відомої загальноукраїнської мережі магазинів. Торговельні точки розташовувалися на вулицях Городоцькій, Куліша, Братів Рогатинців, Наливайка, Личаківській, а також на проспекті Червоної Калини та площі Петрушевича.

У справі обвинувачують 41-річну менеджерку та двох продавців віком 20 і 21 рік. За матеріалами слідства, вони мали розподілені обов'язки. Менеджерка керувала роботою магазинів, займалася закупівлею та зберіганням забороненої продукції, логістикою, рекламою, підбором і навчанням персоналу, а також розподіляла отримані гроші. Іноді вона самостійно обслуговувала покупців.

Продавці безпосередньо реалізовували продукцію клієнтам, водночас видаючи її за легальні товари. За даними поліції, вони знали про вміст заборонених речовин і проходили інструктажі щодо асортименту та роботи з покупцями.

Під виглядом дієтичних добавок, сигарет, самокруток, сувенірів, желейних ведмедиків і цукерок продавали продукцію з дельта-9-тетрагідроканабінолом, дельта-8-тетрагідроканабінолом, ADB-4en-PINACA та PVP.

Крім того, слідство встановило, що один із продавців придбав через спеціалізований інтернет-магазин партію канабісу та зберігав її для подальшого продажу. Реалізувати наркотичний засіб він не встиг, оскільки його викрили правоохоронці.

Незаконну діяльність викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції нагадали, що ще у квітні у Львові припинили діяльність цієї мережі магазинів, де психотропні речовини продавали під виглядом легальної продукції.

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