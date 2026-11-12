У Львові судитимуть жінку за шахрайство за схемою Ваша дитина потрапила в ДТП

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Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки, яку обвинувачують у заволодінні заощадженнями 70-річної львів'янки шляхом шахрайства.

За даними слідства, 1 вересня 2026 року потерпілій зателефонувала невідома особа та, видаючи себе за її доньку, повідомила про нібито потрапляння у ДТП та потребу в терміновій операції вартістю 12 000 доларів США.

Налякана пенсіонерка зібрала всі свої заощадження — 10 550 доларів США та 600 євро, що в еквіваленті становить понад 500 тис. грн, і передала їх через водія таксі, який не знав про злочинну схему та віддав гроші обвинуваченій на вулиці Городницькій у Львові. Лише після дзвінка синові жінка дізналася, що з її донькою все гаразд, і звернулася до поліції.

Правоохоронці затримали фігурантку через кілька днів у Луцьку в порядку ст. 208 КПК України; встановлено, що вона також є підозрюваною в аналогічних епізодах у Луцьку та Сумах. Їй інкриміновано шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Джерело: Львівська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося, що 71-річна киянка на один з месенджерів отримала дзвінок від чоловіка, що представився працівником СБУ. Він повідомив, що жінка підозрюється у державній зраді та має віддати на перевірку всі свої заощадження. Перевірятимуть чи не мають ці гроші російського походження. Перевірені гроші жінці обіцяли повернути. Для того, щоб бути переконливими, шахраї їй на месенджер надсилали підроблені повістки.

До цього Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі службовцю Красилівського агрегатного заводу за отримання неправомірної вигоди. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові однієї з депутатських фракцій Луцької міської ради — заставу у розмірі 4 млн грн. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, пов’язаної з будівництвом багатоквартирного будинку в Луцьку.

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