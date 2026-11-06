У Львові трамвай зіткнувся з чотирма авто та автобусом, є постраждалі

У Львові на вулиці Гайдамацькій сталася масштабна ДТП за участі трамвая, автобуса та чотирьох автомобілів. Після першого зіткнення машини одна за одною врізалися в інші транспортні засоби, а один із легковиків опинився на даху іншого авто. За попередніми даними поліції, травмувалися троє людей.

Аварія сталася близько 17:00 у п’ятницю, 6 листопада. Спочатку інформація про ДТП з’явилася в місцевих Telegram-каналах. Очевидці повідомляли, що на місці працюють правоохоронці та медики. Згодом перші подробиці аварії оприлюднила поліція Львівщини. За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнулися трамвай, яким керувала 61-річна жінка, та автомобіль Ford Mondeo під керуванням 25-річного водія.

undefined

Після удару водій Ford втратив керування та врізався у Volvo. Від удару Volvo за інерцією зіткнувся з пасажирським автобусом, за кермом якого був 31-річний чоловік. На цьому ланцюг зіткнень не завершився. Автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 50-річний водій. Після цього Sprinter врізався в Citroen Berlingo під керуванням 60-річного чоловіка.

Унаслідок аварії один із легкових автомобілів опинився на даху іншої машини. Саме ці кадри з місця ДТП поширили очевидці в соцмережах. ДТП на вулиці Гайдамацькій у Львові. Станом на 18:45 поліція повідомляла про трьох постраждалих. Серед них — водійка трамвая, водій Ford Mondeo та пасажир автобуса. Їхній стан і характер отриманих травм на той момент уточнювали.

На місці аварії працювали слідчі та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення та вирішують питання щодо правової кваліфікації події. Наразі відомо, що аварія охопила одразу кілька транспортних засобів, а остаточні причини зіткнення ще мають встановити слідчі. Про це стало відомо 6 листопада з місцевих телеграм-каналів.

До Центру дитячої медицини у Львові госпіталізували 9-місячну дівчинку, яка постраждала внаслідок ДТП. Під час поїздки немовля сиділо на колінах у батька замість дитячого автокрісла.

На Стрийщині повідомили про підозру 51-річному водієві, який збив пішохідку та залишив місце аварії. За даними слідства, рівень алкоголю в його крові у 17 разів перевищував допустиму норму.

Читай нас у