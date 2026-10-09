У Львові відбудеться Форум туризму та гостинності, присвячений розвитку туризму, туристичних продуктів, територій та нових можливостей для індустрії

24 листопада у Львові відбудеться Форум туризму та гостинності 2026 — масштабна професійна подія, присвячена розвитку туризму, туристичних продуктів, територій та нових можливостей для індустрії.

Цьогорічна тема Форуму — «РЕСУРСИ та СЕНСИ».

Подія об’єднає представників туристичного бізнесу, органів влади та місцевого самоврядування, громад, експертів, інвесторів, виробників туристичних продуктів і сервісів, а також усіх, хто працює над розвитком туристичної привабливості України.

Форум стане майданчиком для професійного діалогу про те, які ресурси має український туризм сьогодні, як їх розвивати та перетворювати на конкурентні туристичні продукти.

У фокусі — не лише туристичні локації та маршрути, а й люди, території, культурна спадщина, природні ресурси, підприємницькі ініціативи, інновації та партнерства.

Окрема увага буде приділена сенсам, які стоять за туристичними продуктами: що саме ми показуємо світу, які історії розповідаємо та яку цінність створюємо для мандрівника і території.

Програма Форуму поєднає кілька форматів, які дозволять учасникам не лише отримати нові знання, а й безпосередньо познайомитися з представниками туристичного ринку.

Експо-зона представить туристичні продукти, послуги, маршрути, дестинації та проєкти. Це простір для презентації власних напрацювань, пошуку клієнтів і партнерів та нових професійних контактів.

Виступи провідних спікерів дадуть можливість почути експертні думки, практичні кейси та актуальні погляди на розвиток туристичної індустрії.

Панельні дискусії стануть майданчиком для відкритої розмови про виклики, можливості та майбутнє туризму.

Нетворкінг дозволить учасникам безпосередньо познайомитися, обмінятися досвідом та започаткувати нові партнерства.

Дата: 24 листопада 2026 року

Місце: Львів, Lem Station, вул. Вітовського, 57

Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»

Співорганізатор: Львівська обласна військова адміністрація.

Більше інформації тут: за посиланням.

Купити квиток: за посиланнням.

Форум туризму та гостинності 2026: РЕСУРСИ та СЕНСИ покликаний стати місцем зустрічі тих, хто вже сьогодні формує туристичний продукт України та шукає нові можливості для його розвитку.

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