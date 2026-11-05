У Львові виплати зарплат комунальникам опинились під загрозою через блокування казначейства

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У Львові через затримки казначейських платежів виникли проблеми з виплатою заробітних плат працівникам комунальних підприємств, роботою громадського транспорту та будівництвом інфраструктурних об’єктів. Станом на 28 жовтня Державне казначейство не провело 4231 платіж Львівської громади на загальну суму 901,7 млн гривень. Із них 554,1 млн гривень — кошти бюджету розвитку.

За його словами, проблема полягає не у відсутності грошей у місцевому бюджеті, а в неможливості своєчасно ними розпоряджатися.

«Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але Казначейство не проводить платежі. Насамперед це впливає на людей, які виконують роботи для міста», — каже Садовий.

Затримки казначейських платежів уже впливають на роботу комунальних підприємств. За словами Андрія Садового, через невиплату заробітних плат працівники комунальних служб і двірники починають звільнятися.

Щоб продовжувати роботу та уникати перебоїв, підприємства змушені накопичувати борги й брати позики.

Проблеми з проведенням платежів можуть позначитися і на роботі громадського транспорту Львова. Як зазначив мер, через затримки розрахунків існує ризик скорочення кількості автобусів і трамваїв на маршрутах.

Крім того, ситуація ускладнює реалізацію великих будівельних проєктів, під час яких важливо дотримуватися технологічних термінів.

Серед об’єктів, які опинилися під загрозою, — новий шляхопровід на перехресті вулиць Шевченка та Ковча.

Андрій Садовий наголосив, що міська влада розуміє пріоритетність фінансування оборони в умовах війни. Водночас, за його словами, територіальні громади також мають виконувати зобов’язання перед мешканцями, забезпечувати роботу критичної інфраструктури та готуватися до зими.

«Ми розуміємо складність ситуації в державі та необхідність фінансування оборони. Водночас громади також мають свої зобов'язання — утримання критичної інфраструктури, виплата заробітних плат, підтримка військових, проведення ремонтів і підготовка до зими», — підкреслив Андрій Садовий.

Від уряду та Міністерства фінансів Львів очікує зрозумілого й передбачуваного механізму проведення казначейських платежів. Це дозволило б громадам планувати видатки, вчасно розраховуватися з підрядниками та забезпечувати безперебійну роботу міських служб.

Проблема не обмежується Львовом. За даними Асоціації міст України (АМУ), затримки платежів із власних рахунків місцевих бюджетів охопили громади в усіх регіонах країни.

Загальний обсяг непроведених казначейських платежів, за оцінками АМУ, становить близько 20 млрд гривень.

В уряді пояснюють затримки нестачею коштів на єдиному казначейському рахунку та необхідністю першочергового фінансування оборони.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Наразі Державна казначейська служба України відновлює виконання платіжних доручень Львова, проведено орієнтовно 20% критично важливих платежів. Наразі казначейство опрацьовує виплати, подані до 21 вересня 2026 року, тоді як пізніші документи залишаються без руху.

Андрій Садовий раніше повідомив про ризик колапсу комунальної інфраструктури міста через затримку виплат Державною казначейською службою. За словами мера, станом на 19 жовтня заблоковано понад 1,086 млрд грн міських коштів, що призвело до заборгованості із зарплат та виходу працівників із комунальних підприємств.

1 жовтня місто офіційно звернулось до прем’єр-міністра та профільних міністрів. Ця ситуація стосується не тільки Львова, а й інших міст України, тому Асоціація міст також звернулась до уряду.

У Львові приватні перевізники заявили про часткове припинення обслуговування міських автобусних маршрутів через затримку платежів за пільгові перевезення. Через нестачу коштів підприємствам бракує грошей на пальне, а також виникла заборгованість із виплати зарплат працівникам.

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