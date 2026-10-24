У Львові виставили на аукціон приміщення колишньої телефонної станції

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Акціонерне товариство «Укртелеком» виставило на аукціон право оренди приміщення в історичній будівлі в центрі Львова за адресою вулиця Дорошенка, 26. Понад 70 років у цьому приміщенні працювала телефонна станція.

В оренду пропонують чотириповерхове приміщення площею 2 479,3 м² на вул. Дорошенка, 26. Об’єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення, побудований у 1926 році, у якому понад 70 років розташовувалася телефонна станція. Приміщення забезпечене електропостачанням, водопостачанням та каналізаційною мережею. Будівля розташована у центральній частині міста, поруч розташовані парк ім. Івана Франка, банки, музеї, галереї мистецтв та національний університет ім. Івана Франка.

Аукціон запланований на 25 листопада. Стартова ціна місячної оренди приміщення – понад 655 тис. грн. Договір оренди з переможцем планують укласти на 7 років. Торги проведуть через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Для участі потенційні орендодавці мають сплатити гарантійний внесок – 393,5 тис. грн, тобто 60% від початкової ціни.

Відповідне оголошення опублікували на порталі «Prozorro.Продажі» у п’ятницю, 23 жовтня.

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