У Львові власниця салону краси обурилася збором донатів після вистави

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Власниця львівського салону краси «Beauty Studio» 51-річна Ірина Гуцол публічно висловила обурення через збір донатів на підтримку Збройних сил України після вистави «Дівчата без комплексів».

У соціальній мережі «Threads» підприємиця зазначила, що шкодує через наявність благодійної скриньки після показу, додавши: «Я абсолютно не проти донатів, але вже… занадто».

Скриншот її публікації викликав хвилю обурення в мережі, після чого жінка закрила свій профіль у соціальних мережах та відмовилася відповідати на запити журналістів. Відомо, що вона зареєстрована як фізична особа-підприємець у Львові з 2009 року та надає послуги в сфері краси.

Про це повідомляє видання «ZAXID.NET».

Киянка Яна Метьолкіна створила незвичайну сукню з бракованих деталей для виготовлення дронів і прийшла в ній на Ukrainian Fashion Week. Таким способом блогерка вирішила привернути увагу до збору коштів для одного з підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, у Музеї WorldSkills у Шанхаї на виставці «CHINA White» експонують білу порцелянову скульптуру «Міф», створену майстром кераміки Лянь Делі. Робота зображує принцесу Юйшу — персонажку фентезійного фільму Джекі Чана «Міф» 2005 року.

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