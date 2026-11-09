У Львові водій Tesla врізався у стіну будинку та намагався приховати номери
На вулиці Івана Франка водій Tesla спочатку збив дорожні знаки на острівці безпеки, а потім в’їхав у стіну будинку.
Патрульні виявили на місці 20-річного чоловіка, який тримав номерні знаки в руках. З’ясувалося, що після ДТП він зняв із автомобіля встановлені номери та сховав їх у салоні, а натомість тримав інші.
У водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти перевірку на приладі «Драгер» він не зміг.
На чоловіка склали два адміністративні протоколи — за порушення ПДР, що призвело до ДТП, та керування з ознаками сп’яніння. Також винесли постанову за порушення правил використання номерних знаків.
Джерело: Патрульна поліція Львівської області
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