У Львові вперше прооперували пацієнта з рідкісною хворобою Маделунга

0:00 / 0:00

У Львові лікарі в кілька етапів прооперували 33-річного чоловіка з рідкісною хворобою Маделунга. Через аномальне розростання жирової тканини в шийно-комірцевій зоні пацієнтові стало важко рухатися, їсти, жувати та спати.

У медичній літературі описано близько 600 зафіксованих випадків цього захворювання у світі.

Фахівці лікарні святого Пантелеймона зіткнулися з ним уперше. Про незвичний випадок повідомили у Львівській міській раді.

Перші симптоми чоловік, який відбуває покарання, помітив у 2022 році. Вони проявлялися нетиповим розростанням жирової тканини. Спочатку зміни з'явилися на шиї, згодом – на обличчі, плечовому поясі, руках і животі.

З часом жирові утворення збільшилися настільки, що пацієнтові стало складно повертати голову, жувати та спати.

Медики діагностували хворобу Маделунга – рідкісне захворювання, за якого підшкірна жирова клітковина нерівномірно розростається й утворює великі пухлиноподібні вузли. Найчастіше жир накопичується навколо шиї, на потилиці та плечах, формуючи утворення, схоже на великий жировий комір або горб.

За даними іноземних медичних видань, у світі описано близько 600 випадків хвороби Маделунга. Водночас реальна кількість людей із таким діагнозом може бути значно більшою.

Серед факторів ризику називають хронічне зловживання алкоголем, генетичні мутації, метаболічні порушення та тривалий стрес. За припущенням лікарів, останній міг стати одним із чинників розвитку захворювання в цього пацієнта.

До лікування чоловіка залучили фахівців Львівської лікарні №19, яка підпорядкована пенітенціарній системі, а також керівника Центру голови та шиї лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Олега Ковтуняка та його команду.

Зазначається, що за понад 35 років практики провідний щелепно-лицевий хірург Львова вперше зіткнувся з необхідністю видалення жирових розростань у пацієнта з хворобою Маделунга.

Лікування проводили в кілька етапів. Під час першого втручання хірурги видалили жирові розростання з передньої частини шиї та обличчя. Після операції чоловік відчув значне полегшення й зміг вільніше рухатися.

На другому етапі медики прооперували задню частину шиї. Вони видалили понад кілограм підшкірних жирових відкладень, а також надлишок розтягнутої шкіри. Обидва втручання минули без ускладнень.

Олег Ковтуняк пояснив, що одним з основних методів лікування хвороби є ліпектомія – хірургічне видалення пухлиноподібних жирових розростань. Однак у випадку цього пацієнта операцію довелося розділити на кілька етапів через значну деформацію передньої та задньої частин шиї.

«Одним із основних методів лікування є ліпектомія, тобто видалення пухлиноподібних розростань. У нашого пацієнта була **значна деформація передньої та задньої частин шиї, тому ми вирішили оперувати поетапно. Ми виконуємо й складніші втручання, але тут є свої особливості. Якщо видалити забагато підшкірної клітковини, шкіра може омертвіти, бо пошкоджуються судини клаптя. Тому йдеш на межі: треба залишити певну товщину жирового шару. До того ж шия й обличчя – найскладніша ділянка через іннервацію та кровопостачання», – зазначив Олег Ковтуняк.

Сам пацієнт також розповів про результати лікування та покращення самопочуття.

«Мені провели важку операцію, і після неї стало набагато легше дихати, жувати й загалом жити. Я дуже задоволений», – розповів чоловік.

Про незвичний випадок розповіли у Львівській міській раді.

Раніше у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова медики виконали складну реконструктивну операцію військовослужбовцю, який дістав тяжкий відкритий уламковий перелом унаслідок атаки російського безпілотника. Лікарі доклали зусиль, щоб зберегти захиснику кінцівку.

На Львівщині лікарю із вадами серця провели унікальну малоінвазивну операцію.

Раніше у Львові лікарям вдалося врятувати 43-річного киянина Володимира, який зазнав опіків приблизно 50% поверхні тіла внаслідок російського удару по цистерні на Одещині.

Читай нас у