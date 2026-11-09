У Львові вперше провели трансплантацію серця в Університетській лікарні ЛНМУ

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В Університетській лікарні Львівського національного медичного університету вперше успішно провели трансплантацію серця. Новий орган отримав 60-річний мешканець Львівщини, у якого діагностували термінальну стадію серцевої недостатності. Фракція викиду серця пацієнта становила менш ніж 20%, а можливості терапевтичного та хірургічного лікування були вичерпані.

До серйозних проблем зі здоров’ям чоловік багато працював, розвивав власну справу та допомагав іншим розв’язувати юридичні питання. Однак згодом його самопочуття суттєво погіршилося: навіть звичайна ходьба стала випробуванням. Пацієнта турбували постійна втома, сильні набряки ніг і дедалі більша слабкість.

Після обстеження лікарі виявили термінальну стадію серцевої недостатності. Через критично низьку фракцію викиду та вичерпані можливості інших методів лікування єдиним шансом урятувати чоловіка залишалася пересадка серця.

Пацієнта внесли до листа очікування на трансплантацію в Університетській лікарні. Близько п’яти місяців він чекав на донорський орган. Шанс на порятунок з’явився після смерті іншого 60-річного чоловіка, рідні якого дали згоду на посмертне донорство.

До команди, яка виконувала трансплантацію, увійшли кардіохірурги Дмитро Бешлей, Володимир Пришляк, Софія Вишинська та Ігор Процик. Також до операції долучилися анестезіологи Роман Собко, Володимир Вихоряк, Вікторія Лис і Любомир Соловей.

Трансплантація минула успішно, післяопераційний період також пройшов без ускладнень. Кардіохірург Дмитро Бешлей наголосив, що результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі великої команди фахівців.

Сам пацієнт розповідає, що вже відчуває значне покращення та має багато сил. Попереду на нього чекають подальше лікування й реабілітація. Після відновлення чоловік хоче якнайшвидше повернутися до улюблених справ.

Львів уже багато років утримує лідерські позиції в Україні за кількістю пересадок органів. Найбільше трансплантацій проводять фахівці Першого територіального медичного об’єднання Львова.

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За дев’ять місяців 2026 року тут виконали 137 трансплантацій: 88 пересадок нирок, 29 — печінки та 20 — серця.

В Університетській лікарні Львівського національного медичного університету раніше вже проводили трансплантації нирок. Тепер медичний заклад уперше успішно виконав і пересадку серця, розширивши можливості допомоги пацієнтам із важкими захворюваннями.

Про це повідомили в медичному закладі.

Нагадаємо, 58-річний хірург з Івано-Франківщини Любомир Парохоняк дізнався про небезпечну патологію серця під час профілактичного обстеження. Фахівці Лікарні Святого Пантелеймона у Львові врятували чоловіка, вперше виконавши надскладну операцію з протезування дуги аорти малоінвазивним методом.

Нагадаємо, 55-річний тракторист зі Львівщини Юрій Галась майже повністю втратив зір на ліве око через рідкісну пухлину, яка зазвичай виникає у новонароджених і немовлят. Чоловік роками ігнорував погіршення зору, аж поки працювати в полі стало надзвичайно важко. Фахівці Лікарні Святого Пантелеймона видалили новоутворення, і вже наступного дня зір пацієнта частково відновився.

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