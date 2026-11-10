У Львові вшанують пам’ять Івана Вакарчука незвичним архітектурним проєктом

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У Львові облаштують простір пам’яті Івана Вакарчука, центральним елементом якого стануть великі окуляри. Саме цей проєкт став переможцем відкритого архітектурного конкурсу.

Іван Вакарчук був фізиком, професором, багаторічним ректором Львівського університету та міністром освіти і науки України. Його впізнавані окуляри мають стати символом людини, яка вміла бачити далі та допомагала іншим пізнавати світ.

Новий простір облаштують у парку Івана Франка, поруч з університетом. Він стане місцем для зустрічей студентів і викладачів, читання, спілкування та відпочинку. Автори проєкту — студія urbanideas. Наразі концепцію ще доопрацьовуватимуть.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

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