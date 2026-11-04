У Львові запрацював центр протезування та реабілітації військових і цивільних

У Львові відкрили центр протезування та адаптації GARTA, де військові й цивільні, які втратили кінцівки, зможуть отримати сучасні протези та пройти реабілітацію. Також у закладі допомагатимуть пацієнтам опановувати користування протезами й адаптуватися до повсякденного життя. Про відкриття центру повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Фахівці центру допомагатимуть і в найскладніших випадках, зокрема людям із високими та парними ампутаціями", – зазначив він у дописі у Facebook.

За словами Козицького, від початку повномасштабної війни на Львівщині протезування пройшли майже 4 тис. людей, для яких в області виготовили та видали близько 4,5 тис. протезів. Лише за третій квартал цього року відповідну допомогу отримали 377 осіб.

Водночас потреба у протезуванні та реабілітації залишається значною: є черги на отримання протезів і бракує місць для реабілітації, наголосив очільник ОВА.

Він зазначив, що на Львівщині вже працюють центри Superhumans, UNBROKEN та інші заклади, які допомагають людям відновлюватися після важких поранень і травм. До цієї роботи долучиться також команда GARTA, яка займається протезуванням українських військових із 2014 року.

"Дякую співзасновнику GARTA Андрію Рію, директору центру Павлу Христичу та всій команді, яка працювала над його створенням. Окрема вдячність компанії "Форвард-Орто", яка повністю обладнала центр за власні кошти…Хочу, щоб GARTA стала ще одним місцем сили на Львівщині. Щоб кожен, хто сюди звернеться, отримав не лише професійну допомогу, а й належну увагу, підтримку та можливість бути якомога самостійнішим у повсякденному житті", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що У Києві на німецькі пожертви відкрили центр протезування.

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