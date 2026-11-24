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У Львові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

23 листопада до поліції звернувся 42-річний мешканець Львова. Він повідомив, що напередодні, 22 листопада, близько 23:00 його пограбували на вулиці Володимира Великого.

До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та співробітників інших підрозділів Львівського районного управління поліції №2, а також фахівців управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річний львів’янин вирвав з рук потерпілого мобільний телефон, після чого втік.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває. Про це повідомляє Поліція Львівської області. У Львові затримали 35-річного чоловіка за продаж наркотиків на 1 мільйон гривень. У Львові затримали російського агента, який готував удари по Укрзалізниці.

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