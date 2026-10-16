У Львові зʼявиться пам’ятна стела полковнику СБУ Івану Вороничу, під керівництвом якого ліквідували Моторолу

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У Львові планують встановити пам’ятну стелу полковнику СБУ Івану Вороничу, якого застрелили в Києві на початку липня 2025 року.

У п’ятницю, 16 жовтня, виконком Львівської міськради підтримав рішення про встановлення пам’ятної стели полковнику СБУ Івану Вороничу. Її встановлять на розі вулиць Замарстинівської та Авраама Лінкольна, інформує ЛМР. Воронич командував групою, яка ліквідувала проросійського бойовика «ДНР» Арсенія «Моторолу» Павлова.

«Встановлення стели полковнику Івану Вороничу – це продовження стратегії міста у вшануванні пам’яті наших Героїв у міському просторі. Це один із добрих прикладів, коли ми розповідатимемо не лише героїчну історію та біографію Героя, а й саме місце буде носієм цієї пам’яті. Я спілкувався з представниками родини, з побратимами. Родина і спільнота підтримують це рішення», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

За словами начальника управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради Михайла Шевченка, вигляд стели розробили фахівці цього управління. Проєкт також передбачає проведення благоустрою території.

«Нещодавно простір отримав ім’я на честь полковника. Наше управління розробило вигляд цієї стели — це буде кам’яна стела із металевою таблицею, яка міститиме інформацію про полковника Івана Воронича», – розповів Михайло Шевченко.

«Хочу подякувати всім за роботу. Полковник Іван Воронич – це особистість такого масштабу в українських спецслужбах, яка варта вшанування, меморіалізації та того, щоб її ставили за приклад суспільству й молодому поколінню. Велика вдячність від родини пана полковника», – наголосив Володимир Лазор, ветеран, один із керівників та співзасновників ГО «Коло Честі».

Іван Воронич є уродженцем Ужгорода, він навчався у львівській школі №30, а згодом у Національному лісотехнічному університеті України, а також навчався у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

У 1998 році розпочав службу в органах державної безпеки. З 1998 по 2014 роки проходив службу на оперативних та керівних посадах у підрозділі захисту національної державності та протидії тероризму СБУ у Львівській області. З 2014 року проходив службу в підрозділах контррозвідки СБУ, військової контррозвідки СБУ, а з серпня 2024 року – в Центрі спеціальних операцій СБУ.

Учасник бойових дій, брав участь в Антитерористичній операції на сході держави протягом 2014–2017 років. Із початком повномасштабного вторгнення Росії брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

The New York Times писала, що Воронич командував групою, яка ліквідувала проросійського бойовика «ДНР» Арсенія «Моторолу» Павлова у 2016 році. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, зокрема, відповідав за прорив російської армії під час наступу на Курську область Росії у 2024 році.

Зі слів рідних, був дуже доброю, душевною, релігійною та надзвичайно скромною людиною. Також був люблячим батьком та сім’янином, який приділяв багато часу своїй доньці та рідним. Був патріотом своєї країни та відданим своїй справі. На роботі його поважали за високий професіоналізм, принциповість та непримиренність до ворогів.

50-річного полковника СБУ Івана Воронича застрелили в Києві на початку липня 2025 року. Він похований на Личаківському цвинтарі у Львові. У 2025 році Львівська облрада звернулася до президента України з проханням присвоїти йому звання Героя України посмертно.

Джерело: Львівська міська рада

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