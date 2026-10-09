У Львові зросла кількість постраждалих унаслідок зіткнення поїзда з електровозом

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Кількість травмованих унаслідок залізничної аварії у Львові зросла до 11 осіб. Серед постраждалих — 17-річний хлопець, машиніст і його помічник. Зіткнення поїзда з електровозом сталося ввечері 8 жовтня.

«За уточненою інформацією, внаслідок залізничної аварії, яка сталася ввечері 8 жовтня у Львові, травмувалися 11 осіб. Серед них — 17-річний хлопець», — йдеться у повідомленні прокуратури.

За попередніми даними прокуратури, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора, після чого сталося зіткнення.

Унаслідок аварії травмувалися 49-річний машиніст і його 42-річний помічник, а також дев’ять пасажирів віком від 17 до 70 років.

У постраждалих діагностували, зокрема, черепно-мозкові травми, переломи, струс головного мозку та забої різних частин тіла. Частину травмованих після надання медичної допомоги відпустили додому.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяло велику матеріальну шкоду.

Провадження відкрили за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини зіткнення встановлюють. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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