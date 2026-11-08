У Львові звільнили лікарку після трагедії з Іриною Федишин

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Лікарка, яка оглядала співачку Ірину Федишин удома перед госпіталізацією, більше не працює в лікарні Святої Анни.

У медзакладі пояснили, що медикиня самовільно надавала допомогу за межами установи, що суперечить внутрішнім правилам.

Після розголосу ситуації до пологового будинку приїжджала комісія Міністерства охорони здоров’я. Фахівці перевірили якість медичної допомоги, яку отримала співачка, а результати також розглянули на медичній раді лікарні.

За підсумками перевірки закладу дали час до 1 грудня на усунення недоліків. Зокрема, тепер у пологовому запровадили цілодобове чергування лікарів УЗД. Раніше Федишин розповідала, що такого спеціаліста довелося викликати з дому, через що було втрачено дорогоцінний час.

Остаточні висновки щодо ситуації має надати МОЗ.

Джерело: лікарня Святої Анни

Продюсер Віталій Човник, чоловік співачки Ірини Федишин, оприлюднив звернення щодо стану дружини після втрати дитини на 35-му тижні вагітності під час пологів. Чоловік розповів про складність відновлення співачки після трагедії та подякував аудиторії за підтримку, співчуття та молитви.

У родині української співачки Ірини Федишин померла донечка, на народження якої сім'я так чекала.

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, життя артистки також опинилося під загрозою.

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