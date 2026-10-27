У Маріуполі окупанти готують українських школярів до служби в росгвардії та слідчому комітеті рф

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські силові органи залучають українських школярів до кадетських класів росгвардії та слідчого комітету рф з метою їхньої подальшої інтеграції в окупаційну систему.

За даними Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у місті відбулася церемонія складання присяги учнями кадетських класів росгвардії. Крім того, у школі №53 відкрили клас слідчого комітету рф, де дітей знайомлять з криміналістикою та агітують вступати до профільних навчальних закладів агресора.

Аналітики наголошують, що ці програми спрямовані на мілітаризацію молоді, формування лояльності до рф та придушення проукраїнських поглядів на окупованих територіях.

Джерело: Центр вивчення окупації.

На тимчасово окупованій Луганщині російські окупаційні сили посилюють мілітаризацію системи освіти. Школярів і підлітків залучають до військово-патріотичних програм, де їм викладають військові дисципліни та навчають, зокрема, керувати безпілотними літальними апаратами.

На тимчасово окупованих територіях України російська окупаційна адміністрація перетворила шкільні урочистості з нагоди «останнього дзвоника» на майданчик для військової агітації серед випускників.

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