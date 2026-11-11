У мережі обговорюють навчання сина бізнесмена Соколова в елітному коледжі Лондона

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Користувачі соцмереж звернули увагу на фотографії сина бізнесмена Владислава Соколова, якого пов’язують із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів.

На оприлюднених світлинах хлопець позує в мантії випускника з дипломом на тлі лондонського David Game College.

За даними користувачів, вартість навчання для іноземців може становити 30–40 тисяч фунтів стерлінгів на рік, а проживання — ще до 27,3 тисячі фунтів.

У соцмережах також згадують розкішний пентхаус Соколова з басейном і живим крокодилом та його елітні автомобілі. Водночас інформація про джерела фінансування навчання сина публічно не підтверджена.

Джерело: дописи користувачів соцмереж (X)





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Журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

Нагадаємо, що у фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч.

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