У мережі обговорюють навчання сина бізнесмена Соколова в елітному коледжі Лондона
Користувачі соцмереж звернули увагу на фотографії сина бізнесмена Владислава Соколова, якого пов’язують із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів.
На оприлюднених світлинах хлопець позує в мантії випускника з дипломом на тлі лондонського David Game College.
За даними користувачів, вартість навчання для іноземців може становити 30–40 тисяч фунтів стерлінгів на рік, а проживання — ще до 27,3 тисячі фунтів.
У соцмережах також згадують розкішний пентхаус Соколова з басейном і живим крокодилом та його елітні автомобілі. Водночас інформація про джерела фінансування навчання сина публічно не підтверджена.
Джерело: дописи користувачів соцмереж (X)
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Журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.
Нагадаємо, що у фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч.