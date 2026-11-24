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У мережі оприлюднили раніше невідоме широкому загалу архівне фото дослідного зразка надсекретного українського танка «Об’єкт 477А1», також відомого під назвою «Нота».

Машину розробляли в Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ) на базі шасі Т-64 у межах розвитку проєкту «Об’єкт 477» («Молот»), тоді як інший варіант — «Об’єкт 477А» — створювали з двигуном 6ТД та агрегатами ходової частини Т-80УД, через що він був орієнтовно на 2,5 тонни важчим.

Роботи за темою «Нота» стартували в 1991 році за вказівкою Міністерства оборони України та передбачали оснащення 55-тонного танка з екіпажем із трьох осіб 152-мм гарматою, модульним броньовим захистом, семикатковою ходовою частиною, двигуном потужністю 1500 кінських сил і системою управління вогнем із тепловізійним каналом, супутниковою навігацією та можливістю дистанційного керування. Проєкт згорнули через брак фінансування у 1990-х роках, проте частину його рішень використали в танку «Оплот», а в червні 2021 року Міноборони України взяло напрацювання за «Нотою» під захист.

Джерело: публікація порталу Defense Express.

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