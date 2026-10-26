У Миколаєві спіймали тигрицю, яка втекла з вольєра зоопарку
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У Миколаєві завершили пошуки тигриці, яка втекла з вольєра місцевого зоопарку. Тварину спіймали, а заплановані заходи з її розшуку скасували.
Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.
«Зловили, на завтра всім відбій», – написав він.
Нагадаємо, у Миколаєві з вольєра зоопарку втекла амурська тигриця.
Раніше у Харкові із зоопарку втекла мавпа і гуляла містом.
На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.