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У Миколаєві спіймали тигрицю, яка втекла з вольєра зоопарку

UA NEWS 26 Жовтня 2026 09:27
У Миколаєві спіймали тигрицю, яка втекла з вольєра зоопарку
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У Миколаєві завершили пошуки тигриці, яка втекла з вольєра місцевого зоопарку. Тварину спіймали, а заплановані заходи з її розшуку скасували.

 

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

Нет описания фото.

«Зловили, на завтра всім відбій», – написав він.

Нагадаємо, у Миколаєві з вольєра зоопарку втекла амурська тигриця.

Раніше у Харкові із зоопарку втекла мавпа і гуляла містом. 

На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

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