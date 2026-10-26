У Миколаєві спіймали тигрицю, яка втекла з вольєра зоопарку

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У Миколаєві завершили пошуки тигриці, яка втекла з вольєра місцевого зоопарку. Тварину спіймали, а заплановані заходи з її розшуку скасували.

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

«Зловили, на завтра всім відбій», – написав він.

Нагадаємо, у Миколаєві з вольєра зоопарку втекла амурська тигриця.

Раніше у Харкові із зоопарку втекла мавпа і гуляла містом.

На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

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