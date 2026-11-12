У Миколаєві з 1 грудня подорожчає проїзд в електротранспорті

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Жителів і гостей Миколаєва попередили про зміну вартості проїзду в міському електротранспорті. Нові тарифи почнуть діяти вже з 1 грудня.

З яким проханням звернулись до пасажирів

У КП ММР "Миколаївелектротранс" розповіли, що чинна вартість проїзду діятиме до 30 листопада включно.

"Просимо не купувати квитки про запас", - наголосили у комунальному підприємстві.

Громадянам пояснили, що з 1 грудня 2026 року будуть діяти:

нові тарифи;

нові квитки.

"Тому купуйте лише ту кількість квитків, яку плануєте використати до кінця листопада", - порадили пасажирам.

Де шукати інформацію про нову вартість проїзду

Повідомляється, що інформація про оновлену вартість проїзду буде поступово з'являтиcь:

у рухомому складі (міського електротранспорту);

на офіційному сайті КП ММР "Миколаївелектротранс".

Виходячи з даних, наявних на сайті підприємства станом на 12 листопада, вартість повного разового квитка становить:

15 гривень - у стаціонарних точках продажу;

15 гривень - у водія;

12 гривень - за єдиним QR-кодом для всіх банків.

Разовий пільговий студентський квиток (у стаціонарних точках продажу) коштує 8 гривень.

Тим часом нова вартість квитків, виходячи з опублікованої КП ММР "Миколаївелектротранс" інфографіки, становитиме 20 гривень за поїздку (або 18 гривень - за єдиним QR-кодом).

Студенти ж зможуть купувати квитки (у стаціонарних точках продажу) по 10 гривень.

Зміниться вартість й інших проїзних квитків - на один день (для трамвая та тролейбуса разом), на дві доби, на 7 і 15 днів, на місяць, а також на студентський абонемент.

Чому вартість проїзду вирішили змінити

У комунальному підприємстві нагадали, що робота міського електротранспорту потребує значних фінансових ресурсів.

Йдеться не лише про безпосереднє перевезення пасажирів, а й про:

утримання рухомого складу;

ремонт транспортної інфраструктури;

забезпечення роботи підприємства та належних умов для щоденного функціонування всіх його підрозділів.

Повідомляється при цьому, що за останній час суттєво зросли основні витрати, від яких безпосередньо залежить робота КП "Миколаївелектротранс".

"Зміна вартості проїзду - це необхідність, продиктована економічними умовами роботи міського електротранспорту", - наголосили у підприємстві.

З якими саме труднощами стикається КП

"Ми розуміємо, що це питання стосується кожного пасажира. Тому вважаємо важливим відкрито пояснювати, з чого складаються витрати підприємства та які чинники впливають на вартість перевезень", - повідомили у комунальному підприємстві.

Електроенергія.

Для побутових споживачів ціна на електроенергію залишається фіксованою, однак підприємства купують її за іншими умовами (за ринковими цінами).

Відповідно, витрати на електроенергію, необхідну для руху трамваїв і тролейбусів, зростають.

Пальне.

Дизельне пальне необхідне для роботи генераторів, які підприємство використовує під час відключень електроенергії для підзарядки тролейбусів з автономним ходом.

Це дозволяє підтримувати роботу електротранспорту та зберігати рух на міських маршрутах навіть в умовах енергетичних обмежень, спричинених ворожими обстрілами.

Крім того, пальне використовується:

для забезпечення роботи службового транспорту;

для виконання ремонтних робіт на транспортній інфраструктурі.

Ремонт та утримання інфраструктури.

Зростає вартість матеріалів, запчастин і комплектуючих, необхідних для ремонту трамвайних колій, контактної мережі, опор та іншого обладнання.

"Усе це потребує постійних вкладень, адже від технічного стану інфраструктури залежить безпека та якість перевезень", - констатували у КП.

Розвиток транспортної мережі.

Підприємство продовжує розвивати транспортну мережу:

відкривати нові напрямки;

збільшувати обсяги перевезень.

Це потребує залучення додаткових фахівців і відповідного забезпечення роботи всіх підрозділів.

Уточнюється, що сьогодні колектив КП "Миколаївелектротранс" налічує 848 працівників (що є найбільшою кількістю за останні 30 років).

Причому кожен із них виконує свою важливу функцію для забезпечення щоденної роботи міського електротранспорту.

"Усі ці складові формують реальну собівартість перевезень. І коли зростає вартість електроенергії, пального, матеріалів, запчастин та інших необхідних ресурсів, це безпосередньо впливає на витрати підприємства", - пояснили громадянам.

Насамкінець у КП нагадали, що це - важливо для того, щоб зберігати наявні маршрути, підтримувати необхідну кількість транспорту на лініях, своєчасно ремонтувати рухомий склад та інфраструктуру, а також продовжувати розвивати транспортне сполучення міста.

Про це повідомляється із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" у Facebook.

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