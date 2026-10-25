У Миколаєві з вольєра зоопарку втекла амурська тигриця, та є нюанс

0:00 / 0:00

У ніч проти 25 жовтня з вольєра Миколаївського зоопарку втекло амурська тигриця. Але їй всього чотири з половиною місяці, тварина розміром як собачка протиснулася крізь прути огорожі. Про це повідомив директор закладу Володимир Топчий.

Пошукова операція за участю працівників зоопарку та мисливських собак тривала з 08:00 до 15:45, однак знайти тигреня не вдалося, оскільки воно, ймовірно, сховалося на території. Пошуки призупинили до ранку, а на ніч у закладі залишили увімкненим освітлення для фіксації переміщення тварини охороною. За розмірами тварина співвідносна з дорослим спанієлем.

Джерело: «Суспільне».

Раніше у Харкові із зоопарку втекла мавпа і гуляла містом.

На українсько-словацькому кордоні фотопастки зафіксували тигра, який втік з господарства у селі Стричава на Закарпатті.

У Харкові надзвичайники врятували кошеня під час ліквідації вогню, який охопив 2200 квадратних метрів у Київському районі.

Читай нас у