У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готував замах на командира бригади ДШВ

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СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця, якого підозрюють у державній зраді та співпраці з ФСБ РФ.

За завданням російської спецслужби він збирав інформацію про місця перебування командування однієї з бригад десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними СБУ, чоловіка завербували через Telegram-канали знайомств. Працюючи водієм, він використовував службове становище, щоб стежити за переміщеннями командирів. Зокрема, агент мав передати координати штабу, де перебував полковник, для наведення ракетного удару.

Контррозвідники завчасно убезпечили місця перебування українських військових і затримали підозрюваного на території підрозділу, коли той готувався передати координати куратору. У його телефоні виявили листування зі звітами для співробітника ФСБ.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУРаніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з ДБР викрила завербованого ФСБ військовослужбовця, який передавав Росії координати українських військових об’єктів на південному фронті. Для приховування зв’язку з російською спецслужбою агент змінив 77 телефонних номерів і використовував 18 смартфонів.

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