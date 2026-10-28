У Мін’юсті пояснили, за яких боргів за комуналку можуть забрати житло

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В Україні ризик втратити житло через борги за комунальні послуги може виникнути, якщо сума заборгованості сягає приблизно 430 тисяч гривень. У Мін’юсті пояснили, що йдеться про значний розмір боргу, який потрібно накопичити, перш ніж може постати питання про стягнення нерухомості.

Про це заступник міністра юстиції Андрій Гайченко сказав у телеефірі.

«Чи будуть відбирати житло за комунальні борги? Завжди була певна сума, до якої житло не забиралося. Вона була визначена законом. Раніше це було близько 170 тис. гривень. Зараз, враховуючи воєнні реалії, курси валют, об’єктивну ситуацію, в яку потрапило населення нашої держави, ми підвищили цю суму до 430 тисяч. Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку», — зазначив він.

Заступник міністра висловив думку, що в Україні можуть бути одиниці таких комунальних боржників.

«Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей», — сказав Гайченко.

Відповідаючи на запитання, що робити людям, якщо вони сплатили борги, але відповідні системи дали збій, особливо в умовах блекаутів, і обмеження з особи не були зняті, він пояснив, що громадяни можуть зателефонувати державному виконавцю, номер якого є в усіх базах і процесуальних документах.

«Завжди до кожного провадження прив’язаний телефон державного виконавця. Окрім цього, є єдиний кол-центр Державної виконавчої служби. Але за останній рік у нас якихось технічних збоїв не відбувалося, навіть незважаючи на блекаути», — зазначив заступник міністра, передає кореспондент Укрінформу.

Нагадаємо, українські банки можуть почати автоматично стягувати борги з рахунків у жовтні.

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