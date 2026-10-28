У Міноборони пояснили, чи вважається вихід із навчального центру СЗЧ

Мобілізовані громадяни набувають статусу військовослужбовців ще під час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Самовільне залишення навчального центру без дозволу командира за певних обставин може кваліфікуватися як самовільне залишення військової частини або місця служби (СЗЧ).

У Міноборони наголосили, що початок військової служби не залежить від отримання військово-облікової спеціальності (ВОС), завершення БЗВП або направлення до бойової бригади.

Відповідно до статті 5 Закону України № 2232-XII, для осіб рядового складу, зокрема громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на період підготовки в навчальних частинах або центрах передбачене військове звання «рекрут».

Водночас момент початку військової служби визначається статтею 24 цього ж закону. Для мобілізованих, як правило, військова служба починається з дня відправлення з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до військової частини.

Отже, проходження базової загальновійськової підготовки не означає, що людина ще не має статусу військовослужбовця або не несе передбаченої законом відповідальності.

Як пояснили в Міноборони, самовільне залишення навчального центру під час БЗВП може мати ознаки СЗЧ, якщо наявні передбачені законом умови.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли військовослужбовець:

свідомо залишає місце служби або військову частину без дозволу командира ;

не повертається до місця служби протягом трьох діб без поважних причин після відрядження, відпустки чи лікування.

Відповідальність за такі дії та ознаки відповідного кримінального правопорушення визначає стаття 407 Кримінального кодексу України.

Таким чином, перебування на базовій загальновійськовій підготовці не звільняє військовослужбовців від відповідальності за самовільне залишення місця служби. Водночас правова кваліфікація конкретної ситуації залежить від обставин справи та наявності передбачених законом ознак СЗЧ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, до Збройних сил України за спрощеною програмою повернулися тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини. Загальна чисельність відновлених на службі бійців співмірна з особовим складом двох-трьох бригад, а значна частина досвідчених військових після повернення знову обрала саме бойові посади.

Верховна Рада України готується розглянути актуалізований законопроєкт щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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