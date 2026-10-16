У Міносвіти визначили відповідального за реформу старшої школи

Кабінет міністрів призначив Івана Юрійчука заступником міністра освіти і науки України. Він відповідатиме за загальну середню освіту, зокрема за напрямки, пов’язані з реформою «Нової української школи» та розвитком мережі ліцеїв. Про призначення повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Іван Юрійчук став заступником міністра освіти і науки України. Одним із головних напрямків його роботи буде загальна середня освіта — від організації навчання у школах до впровадження змін у старших класах. За словами міністра, зараз українська школа проходить важливий етап реформи. «Нова українська школа» поступово охоплює старші класи, триває пілотування старшої профільної школи, а громади формують мережу ліцеїв.

Від рішень, які ухвалюють на цьому етапі, залежить, як навчатимуться школярі в найближчі роки та в яких умовах працюватимуть учителі. «Для мене важливо, що цей напрям очолить людина, яка знає школу зсередини», — зазначив Бутенко.

Міністр наголосив, що очікує від нового заступника активної роботи над змінами в шкільній освіті. За його словами, важливо, щоб реформи були зрозумілими для вчителів і давали відчутний результат для учнів. «Очікую, що він глибоко зануриться в усі процеси загальної середньої освіти і працюватиме в інтересах дітей і освітян — щоб зміни в школі були зрозумілими для вчителя й відчутними для учня», — написав міністр.

Що відомо про Івана Юрійчука

Юрійчук має досвід роботи як у школі, так і в державних установах, які відповідають за якість освіти. Понад десять років він викладав. Спочатку працював у сільській школі, а згодом — у природничо-математичному ліцеї. Після роботи в освіті Юрійчук перейшов до Державної інспекції навчальних закладів, а потім — до Державної служби якості освіти України. Там він очолював департамент акредитації та моніторингу.

У 2022 році Юрійчук став заступником голови Державної служби якості освіти. На цій посаді він відповідав за цифрову трансформацію. Бутенко зазначив, що на попередніх посадах Юрійчук зарекомендував себе як фахівець, який відповідально ставиться до роботи та доводить розпочате до результату.

Якими питаннями займатиметься Юрійчук

У Міністерстві освіти і науки також назвали основні професійні напрямки нового заступника. Серед них — забезпечення якості освіти, оцінювання роботи закладів освіти та проведення моніторингових досліджень. Окремий напрям — використання даних для ухвалення управлінських рішень. Це передбачає аналіз результатів навчання та роботи освітніх закладів, щоб визначати проблеми й планувати подальші зміни.

Важливою частиною роботи стане й реформа старшої профільної школи. Вона передбачає оновлення підходів до навчання в старших класах, щоб учні могли обирати профіль відповідно до своїх інтересів і планів на майбутнє. Паралельно громади мають сформувати мережу ліцеїв, які забезпечуватимуть профільне навчання. Тому рішення щодо організації шкільної мережі та впровадження реформи залишатимуться серед важливих завдань освітнього відомства.

Хто ще працює в команді міністра освіти

Андрій Бутенко очолив Міністерство освіти і науки після призначення нового складу Кабінету міністрів України. До цього він керував Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. За інформацією, наведеною в повідомленні про призначення Юрійчука, у команді міністра також залишаються заступники Анастасія Коновалова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко та Андрій Вітренко.

Призначення Юрійчука посилює команду МОН фахівцем із досвідом викладання та роботи в системі оцінювання якості освіти. Тепер він відповідатиме за напрям загальної середньої освіти в період, коли реформа «Нової української школи» переходить до старших класів, а громади продовжують змінювати мережу ліцеїв. Про призначення повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко у своєму Telegram-каналі.

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