У Москві банкрутує одна з найстаріших російських мереж ломбардів

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Мережа «Мосгорломбард», яка працює понад 100 років, опинилася у скрутному фінансовому становищі через серію дефолтів. Головна компанія групи МГКЛ вдруге за тиждень не змогла виконати зобов'язання перед інвесторами, пропустивши 2 листопада виплату 20 мільйонів рублів за облігаціями (близько $245 тис.). Кілька днів до цього компанія також не виплатила купонний дохід у розмірі 24,7 мільйона рублів (близько $302 тис.)..

Національне рейтингове агентство знизило кредитний рейтинг МГКЛ до рівня C|ru|, що означає високу ймовірність повноцінного банкрутства. Загальний публічний борг групи сягнув 6,5 мільярда рублів (близько $79,6 млн), а її цінні папери зазнали обвалу: вартість облігацій впала до 10–27% від номіналу, а акції знецінилися на 52%.

Федеральна податкова служба вже заблокувала рахунки восьми дочірніх структур МГКЛ через заборгованість, причому основними постраждалими від фінансового краху є приватні інвестори — фізичні особи.

Джерело: РБК.

Російська влада дедалі активніше позичає гроші для фінансування бюджету, оскільки військові витрати продовжують зростати. За оцінками Мінфіну РФ, дефіцит бюджету у 2026 році може сягнути 7,3 трлн рублів — удвічі більше від запланованого.

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники окупаційної адміністрації розгорнули кампанію з примусового збору коштів та майна для потреб російських військових підрозділів.

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