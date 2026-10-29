у МЗС розповіли про стан українського екіпажу атакованого судна CONTSHIP JET

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Четверо громадян України, які перебували серед членів екіпажу контейнеровоза CONTSHIP JET, що зазнав атаки безпілотників у Чорному морі та затонув поблизу узбережжя Болгарії, пройшли медичний огляд і почуваються добре.

Усі члени екіпажу були оперативно евакуйовані. Наразі агент судновласника вирішує всі питання, пов’язані з їхнім перебуванням на території Болгарії, а справа перебуває на особливому контролі посольства України.

Контейнеровоз CONTSHIP JET зазнав атаки надводного безпілотника о 12:00 28 жовтня, загалом було зафіксовано три влучання. Відразу після першого удару три кораблі ВМС були направлені на місце інциденту для порятунку екіпажу. Хто саме запустив безпілотники, наразі невідомо.

Судно прямувало до румунського порту Констанца та затонуло поблизу болгарського узбережжя. На борту перебували 18 членів екіпажу — 14 громадян Філіппін та четверо громадян України, яких успішно врятували та доставили до болгарського порту Варна.

Джерело: Укрінформ.

У Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, три безпілотники атакували контейнеровоз CONTSHIP JET, що ходив під прапором Ліберії. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати.

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