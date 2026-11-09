У НАБУ заявили, що оприлюднені матеріали справи Карфаген — лише частина розслідування

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Значна частина матеріалів справи «Карфаген», яка стосується діяльності шахрайських колцентрів і наркотрафіку, поки залишається непублічною через інтереси слідства.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов наголосив, що оприлюднені дані — лише верхівка айсберга. За його словами, бюро показало тільки ті матеріали, розголошення яких не зашкодить розслідуванню.

Абакумов зазначив, що справа демонструє небезпечний зв’язок між злочинцями та правоохоронцями, які можуть використовувати службові повноваження для незаконного збагачення. Таке зрощення, за його оцінкою, перетворює корупційні схеми на організовану злочинну систему.

У НАБУ заявляють про намір викорінити системну корупцію та зруйнувати механізми, через які злочинність проникає в державні інституції.

Джерело: НАБУ

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