У Нацполіції проведуть масштабний фінансовий аудит за період із 2022 року
Державна аудиторська служба України розпочинає фінансовий аудит Національної поліції. Перевірка також охопить 36 територіальних органів та управлінь правоохоронного відомства. Аудит стосуватиметься фінансової діяльності з 2022 року.
«Державна аудиторська служба України у листопаді розпочинає плановий державний фінансовий аудит Національної поліції України за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року. Аудитори проаналізують виконання правоохоронним органом двох ключових бюджетних програм, які забезпечують діяльність керівництва Нацполіції, її підрозділів та установ», — йдеться в повідомленні.
Крім того, ревізії проведуть у 36 територіальних органах та управліннях Нацполіції.
Під час аудиту перевірятимуть законність та ефективність управління бюджетними коштами, їх цільове використання, повноту й достовірність фінансової звітності відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також ризики у фінансово-господарській діяльності.
Контрольні заходи планують завершити у першому кварталі 2027 року. Результати аудиту та ревізій передадуть на розгляд Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомила ДАСУ.
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