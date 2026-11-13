У Нацполіції проведуть масштабний фінансовий аудит за період із 2022 року

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Державна аудиторська служба України розпочинає фінансовий аудит Національної поліції. Перевірка також охопить 36 територіальних органів та управлінь правоохоронного відомства. Аудит стосуватиметься фінансової діяльності з 2022 року.

«Державна аудиторська служба України у листопаді розпочинає плановий державний фінансовий аудит Національної поліції України за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року. Аудитори проаналізують виконання правоохоронним органом двох ключових бюджетних програм, які забезпечують діяльність керівництва Нацполіції, її підрозділів та установ», — йдеться в повідомленні.

Крім того, ревізії проведуть у 36 територіальних органах та управліннях Нацполіції.

Під час аудиту перевірятимуть законність та ефективність управління бюджетними коштами, їх цільове використання, повноту й достовірність фінансової звітності відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також ризики у фінансово-господарській діяльності.

Контрольні заходи планують завершити у першому кварталі 2027 року. Результати аудиту та ревізій передадуть на розгляд Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомила ДАСУ.

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