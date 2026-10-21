У НБУ спростували чутки про відставку Пишного

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У Національному банку 21 жовтня спростували чутки про те, що Андрій Пишний подав у відставку з посади голови регулятора.

У коментарі ЗМІ в НБУ не підтвердили цю інформацію - ніякої заяви про відставку ніхто не подавав. Також в НАБУ коментуючи обшуки підкреслювали, що жодну особу не затримували та нікому не повідомляли про підозру.

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що 21 жовтня Андрій Пишний подав у відставку з посади голови Національного Банку України.

Нагадаємо, що директорка департаменту ліцензування Національного банку України Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків НАБУ та виїхала за кордон. Про це повідомляє UA.News із посиланням на власні джерела. За даними видання, Софіна фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним «Сенс Банком».

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Раніше 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

На посаді голови Національного банку України Пишний знаходився з 7 жовтня 2022 року, він є членом РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ «Ощадбанк».

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