У ніч проти 22 жовтня українці зможуть побачити пік Оріонід

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У ніч проти 22 жовтня жителі України зможуть спостерігати за піком метеорного потоку Оріоніди.

Цей щорічний метеорний потік активний у період із 2 жовтня до 7 листопада, а його пік припаде на ніч проти 22 жовтня 2026 року, коли за ідеальних умов спостереження можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину.

Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь скупчення уламків — льоду та пилу, залишених за собою кометою 1P/Галлея (більш відомою як комета Галлея).

Метеори, які промайнуть крізь небо, є одними з найшвидших серед усіх метеорних потоків, оскільки Земля стикається з потоком частинок комети Галлея майже «лоб у лоб».

За даними NASA, Оріоніди мчать небом зі швидкістю 66 кілометрів на секунду, що лише на 5 км на секунду повільніше за швидші Леоніди.

За Оріонідами можуть спостерігати як жителі Північної, так і Південної півкулі (за сприятливих погодних умов).

Зазначається, що метеорні потоки називають на честь сузір’я, з якого, здається, виходять метеори; цю точку називають радіантом. Якщо спостерігати із Землі, здається, що метеорний потік Оріоніди виходить приблизно з боку сузір’я Оріона.

Оріон розташований на небесному екваторі й видимий у всьому світі.

Про це повідомляє Space.com.

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