У Нікополі викрили схему фіктивного вступу до вишу для отримання відстрочки

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У Нікополі Дніпропетровської області секретарці факультету одного з місцевих навчальних закладів оголосили підозру в організації схеми вступу військовозобов’язаних до вишу для отримання відстрочки від мобілізації.

За даними слідства, жінка була членкинею приймальної комісії та сприяла тому, щоб чоловіки без перешкод складали вступні іспити й отримували статус студентів. За допомогу зі вступом вона, як стверджують правоохоронці, вимагала від 1 до 4 тисяч доларів.

Упродовж 2026 року за цією схемою до навчального закладу зарахували 42 військовозобов’язаних.

Крім того, за грошову винагороду підозрювана допомагала студентам переводитися на бюджетну форму навчання та успішно складати сесії.

Під час обшуків у помешканні жінки правоохоронці вилучили чорнові записи, документацію та значну суму готівки: понад 1 млн грн, $40 тис. і 18,7 тис. євро.

Джерело:Дніпропетровська облпрокуратура.

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