У Норвегії завершилися переговори Зеленського з представниками Трампа

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В Осло завершилися переговори української та американської делегацій щодо шляхів завершення війни Росії проти України.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що сторони обговорили безпекові гарантії для України, план повоєнного відновлення, територіальні питання та санкції.

Очікується, що 21 жовтня спецпредставник США Стів Віткофф вирушить на переговори з Володимиром Путіним, щоб представити напрацьовані пропозиції.

Після зустрічі в Осло Зеленський також має провести переговори з європейськими радниками з питань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії. До зустрічі також долучилися президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Переговори відбуваються після дострокового завершення попередньої зустрічі української та американської делегацій у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами. Серед ключових тем переговорів — мирні зусилля, посилення протиповітряної оборони та спільне виробництво.

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