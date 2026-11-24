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У Павлограді Дніпропетровської області тимчасово змінили режим роботи міських котелень через аварійні відключення електроенергії. Із вечора 23 листопада обмеження почали поширюватися також на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підприємства теплопостачання.

Тепер робота котелень залежатиме від наявності електроенергії та температури повітря.

Зокрема:

Коли електропостачання є, котельні працюватимуть у посиленому режимі , щоб максимально прогріти житлові будинки.

Під час відключень світла генератори вмикатимуть лише за температури повітря нижче нуля. Водночас їхню роботу періодично зупинятимуть для заправлення та технічного обслуговування.

«Після стабілізації електропостачання підприємство повернеться до звичного режиму роботи», – пояснили в комунальному підприємстві.

Комунальники окремо наголосили на важливості не зливати воду із системи опалення.

Через погодинне водопостачання та нестабільну роботу котелень будь-який несанкціонований відбір води з тепломереж може призвести до падіння тиску, проривів трубопроводів і аварійної зупинки котелень.

Такі наслідки можливі навіть за наявності електроенергії. У результаті без теплопостачання можуть залишитися цілі будинки та райони.

Директор КП «Павлоградтеплоенерго» Петро Ковальчук в ефірі Павлоградської телерадіокомпанії пояснив, що всі міські котельні підключені за схемою, яка не передбачає їхнього вимкнення під час погодинних графіків відключення електроенергії.

«Наші котельні вимикаються тільки якщо є графіки аварійні», – зазначив Ковальчук.

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Про це повідомили на сторінці «Павлоград офіційний».

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