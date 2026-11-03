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2 листопада під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці журналісти «Радіо Свобода» помітили блогерку Зубко, яка, за даними ЗМІ, систематично поширює російські пропагандистські наративи у своїх соціальних мережах.

Журналісти зафіксували її безпосередньо на місці конфлікту. Як зазначається, мова про Ольгу Зубко. ЇЇ впізнали на кадрах з Будановим.

Зубко - блогерка і піарниця. Тривалий час вона викладала у соцмережах відео, у яких загальним наративом було те, що Україна винна у різноманітних наслідках війни - наприклад, саме Україна "провокує енергетичну катастрофу" та "збиває ракети над головами людей", а також посилом про те, що Україна нібито зірвала перемир’я ударами по резиденції Путіна.

Як розповідала у своїх відео та ефірах інших блогерів сама Зубко, влітку СБУ відкрила щодо неї справу за кримінальною статтею про виправдання російської агресії. Вона та її група підтримки писали про одне з судових засідань, що мало відбутися ще у вересні - і на якому прокуратура нібито вимагала для блогерки 5 років позбавлення волі.

За даними "Схем", у відкритій частині судового реєстру дані про провадження щодо людини з таким іменем за таким звинуваченням відсутні. Журналісти також звернулись щодо цієї інформації в СБУ і чекають на відповідь.

Сама блогерка вночі викладала відео з мітингу в Петропавлівській Борщагівці у фейсбуці: там вона каже, що підписники "попросили її туди приїхати, щоб допомогти людям і розібратися", та підтверджує, що побувала всередині будинку, і не побачила там ознак насильства.

Про це повідомляється із посиланням на "Схеми".



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