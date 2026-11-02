У Петропавлівській Борщагівці з будинку виводять людей, на місце прибув Буданов

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У Петропавлівській Борщагівці на Київщині з будинку виводять людей. На місці інциденту перебуває керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Обставини події наразі уточнюються.

За інформацією кореспондента агентства, людей, які перебували всередині приміщення на Петропавлівській Борщагівці, виводять назовні.

На місце подій також прибув керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Крім того, під час подій чути постріли та застосовується газ.

Нацгвардія у Телеграмі повідомила, що людей, які перебували у будинку у Петропавлівській Борщагівці, вивезуть та за потреби нададуть допомогу.

“Вжито заходів для вивезення людей із будівлі. Усім буде надана необхідна допомога за потреби”, - ідеться у повідомленні.

Натовп громадян розходиться.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

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Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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