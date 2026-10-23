У п’яти містах України можна сплачувати комуналку через Куб

Група «Нафтогаз» розширила можливості мобільного застосунку «Куб». Тепер підключати комунальні послуги за своєю адресою та оплачувати їх в одному місці можуть мешканці п’яти українських міст — Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова. Раніше повний функціонал для підключення та оплати комунальних послуг був доступний лише киянам. Тепер до них приєдналися мешканці ще чотирьох великих міст.

У компанії пояснили, що нові можливості дають змогу користувачам зручніше розраховуватися за комунальні послуги. Замість того щоб відкривати різні сервіси для оплати кожного рахунку, можна скористатися одним застосунком.

Як працює оплата комунальних послуг

За допомогою «Куба» користувачі можуть переглядати нарахування за комунальні послуги та оплачувати рахунки одним платежем. За інформацією компанії, комісії за таку оплату немає. Щоб скористатися сервісом, потрібно мати в застосунку підключений особовий рахунок за природний газ. Після цього користувачі можуть налаштувати оплату інших доступних комунальних послуг за своєю адресою.

Застосунок дає змогу зібрати рахунки в одному місці, щоб не шукати окремо інформацію про нарахування та способи оплати для кожної послуги. Це може бути зручно для тих, хто щомісяця сплачує кілька комунальних рахунків. Водночас доступність конкретних послуг залежить від можливостей сервісу для відповідної адреси. Тому перед оплатою варто перевірити, які саме рахунки відображаються в застосунку.

Які можливості додали раніше

Розширення сервісу відбулося після попередніх оновлень. У вересні користувачі «Куба» отримали можливість оплачувати в застосунку електроенергію. Тоді ж для мешканців Києва стала доступною оплата всіх комунальних рахунків. Тепер цей функціонал поширили ще на Харків, Дніпро, Одесу та Львів. Таким чином, сервіс поступово об’єднує більше комунальних платежів в одному місці.

Отже, зараз мешканці п’яти міст можуть користуватися «Кубом» для підключення доступних комунальних послуг і оплати рахунків без комісії. Для цього потрібно підключити в застосунку особовий рахунок за природний газ і перевірити доступні послуги за своєю адресою. Про це повідомили в Групі «Нафтогаз».