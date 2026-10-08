У п'ятницю 9 жовтня Україну накриють дощі та похолодання
Погода в Україні 9 жовтня суттєво зміниться. У багатьох областях очікується зниження температури, а також дощі.
В яких областях 9 жовтня ймовірні дощі
Експерт розповіла, що в п'ятницю в Україну завітає холодний атмосферний фронт.
Він принесе збільшення хмарності та дощову погоду:
на захід України;
у північні області (окрім Сумської);
у Вінницьку область;
в окремі райони Черкаської області.
Що буде в п'ятницю з температурою повітря
Згідно з інформацією Діденко, у вищезазначених регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря:
у західних областях передбачається +13...+17°С;
у більшості північних та у Вінницькій областях - близько +17...+19°С.
На решті території України - ще втримається суха та тепла погода. З температурою повітря +20...+24°С.
Чого чекати впродовж доби від вітру
Метеоролог повідомила також про "характерну ознаку завтрашнього синоптичного дня".
Йдеться, за її словами, про посилення західного та південно-західного вітру.
"Подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду", - уточнила Діденко.
Прогноз погоди для мешканців Києва
"У Києві завтра - зміна погоди", - розповіла синоптик.
Вона уточнила, що температура повітря у п'ятницю знизиться до 16-17 градусів тепла.
Пройде дощ.
Очікується також сильний вітер південно-західного напрямку.
"Шановні метеопати! Підготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та "корвалоли" - зміна погоди часто чутливо відчувається організмом", - порадила Діденко.
Водночас вона зауважила, що "про серйозне похолодання та тотальні сумні осінні дощі" - говорити ще зарано.
"Красивої погоди ще вистачатиме", - підсумувала спеціаліст.
Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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