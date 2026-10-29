У Польщі поширюють ШІ-фейки про українських депутатів для розпалювання ворожнечі

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У польському сегменті соцмереж виявили інформаційну кампанію, спрямовану на посилення антиукраїнських настроїв і погіршення відносин між Україною та Польщею.

У TikTok, Facebook та X публікують короткі відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У них стверджують, що українські депутати місцевих рад нібито публікують образливі для поляків дописи.

Насправді на офіційних сторінках посадовців таких публікацій немає, а зображення та аватарки у відео є фальшивими. На кампанію звернули увагу польські фактчекери з асоціації Demagog.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що використання ШІ для маніпуляцій і мовні кальки з російської можуть свідчити про причетність до операції російських інформаційних структур.

Джерело: Центр протидії дезінформації

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Тускзаявив, що рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича шкодить Україні й може стати аргументом для противників її вступу до Європейського Союзу.

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