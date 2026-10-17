У програмі єОселя запровадили нову модель для молодих сімей

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Кабінет міністрів України затвердив нову модель участі молодих родин у програмі єОселя. Зміни мають розширити можливості сімей для придбання власного житла.

Про це Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці.

За його словами, ставка за цією моделлю становить 7% у перші три роки, 10% — із четвертого по десятий рік і 12% — з одинадцятого року. За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%.

Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло «на виріст», тобто вартість і площа житла можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском. Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше як три роки тому.

Крім того, зауважив очільник уряду, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.

«Ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і, що важливо, планували майбутнє в Україні», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, уряд готує стимули для народжуваності та зниження ставок за єОселею для батьків.

Раніше в Україні розширили програму пільгової іпотеки «єОселя», і тепер ветерани та родини загиблих захисників зможуть отримати житло під знижену ставку 3%. Держава частково компенсуватиме відсотки, поступово змінюючи умови кредитування через кілька років. Нові правила мають запрацювати вже за місяць.

В Україні майже 27% оголошень про продаж житла відповідають умовам програми «єВідновлення», ще 8,8% — програми «єОселя». Водночас попит і пропозиція в різних регіонах суттєво відрізняються.

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