У пункті дислокації у Петропавлівській Борщагівці перебували оборонці Маріуполь, які пройшли полон — Решетилова

Про це у Фейсбуці заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська).

«У пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей», — зазначила вона.

За словами військового омбудсмана, «населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками».

Як додала Решетилова, чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, новобранців, щодо процедур і етапів проходження ними служби, буде встановлено у межах перевірки.

«Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, — питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити», — підкреслила Решетилова.

Як повідомили в Офісі військового омбудсмана, представники Офісу працювали вчора у тимчасовому пункті дислокації військової частини Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці, а також у госпіталі, куди були доставлені четверо військовослужбовців.

Перевірка має встановити, за яких обставин новобранці, які очікували на проходження базової загальновійськової підготовки, та військовослужбовці після самовільного залишення військової частини потрапили до пункту дислокації. Окрема увага буде приділена обставинам проходження військово-лікарської комісії, обґрунтованості висновків щодо придатності до військової служби з огляду на стан здоров’я, а також обставинам самовільного залишення військової частини та процедурі повернення до військової служби.

Водночас в Офісі військового омбудсмана наголосили, що застосування сили до військовослужбовців та напад на військовий об’єкт є неприпустимими, події у Петропавлівській Борщагівці потребують жорсткого реагування правоохоронних органів у межах компетенції.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

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