У пункті пропуску Рава-Руська перевіряють подружжя через підозру в незаконному виїзді до Польщі

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У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники викрили ймовірну схему незаконного перетину кордону. Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону разом з оперативними співробітниками перевірили подружжя, яке прямувало до Польщі.

На виїзд з України прибули 33-річний чоловік і його 49-річна дружина - обоє жителі Тернополя. Жінка має інвалідність ІІ групи.

Під час співбесіди у відповідях подружжя виявили суперечності. Чоловік розповів, що вони знайомі близько семи років і вирішили одружитися після розлучення жінки. Вона ж повідомила, що познайомилися вони нещодавно. Також зазначила, що цей шлюб для неї шостий, і жартома назвала себе «імператрицею».

Спочатку чоловік пояснював шлюб взаємними почуттями і запевняв, що різниця у віці для них не має значення. Пізніше він розповів, що домовився з жінкою про так звану «послугу одруження в кредит». Подружжя нібито прямувало до Польщі на лікування.

Прикордонники повідомили Національну поліцію про виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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