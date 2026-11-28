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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15371, який пропонує дозволити народним депутатам відвідувати пленарні засідання, засідання комітетів і тимчасових комісій разом із дітьми віком до двох років.

Ініціатива стосується парламентарів, які є батьками або законними представниками малолітніх дітей. Автори законопроєкту пропонують закріпити таку можливість на законодавчому рівні.

Мета ініціативи — допомогти народним депутатам поєднувати виконання своїх парламентських обов’язків із вихованням дітей та забезпечити можливість не переривати роботу через необхідність догляду за малюками.

Законопроєкт №15371 зареєстрований у Верховній Раді.

Джерело: Верховна Рада України.

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