0:00 / 0:00

У Верховній Раді пропонують переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті.

Пропозиція комітету Ради

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити нову постанову. Йдеться про перегляд рішення Кабміну про заборону діяльності підприємств під час жовтого рівня загрози.

Комітет розглянув проєкт відповідної постанови від 4 вересня 2026 року № 1092 та рекомендував Верховній Раді України прийняти його в цілому.

Деталі проєкту постанови

Проєкт постанови рекомендує уряду протягом трьох календарних днів:

переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня загрози,

дозволити їм продовжувати роботу без облаштування укриттів за наявності добровільної письмової згоди працівників.

Документ також пропонує встановити право кожного працівника, незалежно від раніше наданої письмової згоди, у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час жовтого рівня загрози.

Які умови зараз Чинні вимоги передбачають можливість працювати без укриття лише протягом трьох місяців, до 4 грудня 2026 року. Записка до проєкту постанови пояснює, що для частини бізнесу облаштування укриття у приміщеннях може бути технічно неможливим або потребувати значного часу та ресурсів. Це стосується, наприклад, закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. За таких умов виникає ризик: тривалого припинення роботи під час жовтого рівня загрози,

втрати доходів,

скорочення надходжень до бюджетів,

ускладнення забезпечення населення товарами і послугами.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу апарату Верховної Ради у Facebook. В Україні змінили правила повітряних тривог для бізнесу: як працюватимуть заклади

Читай нас у